Замах на розвідника у квітні 2019 року організували спецслужби РФ — прокуратура

Працівники Служби безпеки завершили слідство у справі замаху на українського розвідника у квітні 2019 року в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Завершено досудове розслідування щодо двох громадян Російської Федерації, які підозрюються у вчиненні замаху на терористичний акт шляхом підриву 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі м. Києва автомобіля, яким користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів України, та скоєнні інших злочинів”, - йдеться у повідомленні.

Установлено, що злочин організований працівниками спецслужб РФ, а його безпосередніми виконавцями є громадяни Росії - колишні працівники правоохоронних органів. Вони прибули в Україну, використовуючи підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки.

Підозрюваним інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Читайте также: ФСБ пыталась завербовать работника одного из предприятий Укроборонпрома

На цей час триває ознайомлення підозрюваних і їх захисників з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня 2019 року на вулиці Вільямса в Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda. За даними правоохоронців, вибухівка здетонувала під час закладення, підривник зазнав тяжких поранень (йому відірвало п'ясть руки), згодом він помер у лікарні.

Автомобіль належав працівникові спецслужб.