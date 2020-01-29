Хуртовини та ожеледиця: українців попереджають про погіршення погодних умов
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, помірний сніг 29 січня, та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.
У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
Зазначається, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, а в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).
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