Хуртовини та ожеледиця: українців попереджають про погіршення погодних умов

Синоптики попереджають про хуртовини і приріст снігового покриву до 30 см у західних областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, помірний сніг 29 січня, та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначається, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, а в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

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