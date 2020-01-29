Укравтодор попереджає про засніжені дороги у Карпатах

На перевалах у Карпатах дороги державного значення засніжені, випадає сильний сніг до 15 см.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

“На перевалах Івашківській, Орявський, Торунський випадає сильний сніг, де випало до 10-15см. На Ужоцькому, Яблунецькому, Вишківському невеликий сніг до 5 см. на решті перевалів йде дощ при плюсовій температурі. Покриття мокре, на Вишківському та Ужоцькому перевалах засніжене”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очищення проїзної частини дороги від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

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Водночас, в північних, центральних та південних областях спостерігається туман, на сході країни невеликий дощ. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 264 одиниці техніки та 325 робітників.