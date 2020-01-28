У Харкові оштрафували протестувальника, який загнав авто на тротуар під ОДА
Про це Сосницький розповів кореспонденту Укрінформу.
"Патрульні склали на мене адміністративний протокол за ч. 1 ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. У поліції визначили, що я порушив пункт 11.13 ПДР, яким забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках", - заявив Сосницький.
За його словами, йому призначено штраф - 255 грн за порушення правил дорожнього руху. "Це більш справедливо, бо раніше мене звинувачували у хуліганстві", - підкреслив активіст.
Як повідомляв Укрінформ, 23 січня у Харкові 35-річний водій-іноземець на авто Infiniti Q50 на пішохідному переході збив на смерть 19-річного хлопця, який помер до приїзду лікарів. Водій затриманий в порядку ст. 208 КК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) з санкцією до восьми років позбавлення волі.
Того ж дня увечері під будівлею Харківської ОДА лідер громадської організації "Харківський антикорупційний центр учасників АТО" Антон Сосницький організував акцію протесту з вимогою більш жорстко реагувати на порушення правил дорожнього руху з боку водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією. Сосницький загнав свій автомобіль на тротуар перед дверима Харківської ОДА та заліз на нього із плакатом "Поверніть безпеку". Інші учасники акції запалили файєри.
У відповідь голова Харківської ОДА Олексій Кучер висловив здивування, що хорсткішого покарання за порушення правил дорожнього руху вимагає людина, яка сама їх порушує, та закликав Сосницького звертатися до себе у законному порядку.
Того ж дня за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Сосницький заявив про намір звернутися до ДБР зі скаргою на зловживання владою з боку Кучера, бо активісту, нібито, стало відомо, що голова ХОДА "особисто дзвонив до керівництва поліції Харківської області та вимагав вручити мені підозру у скоєнні хуліганства".