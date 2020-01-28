У Харкові оштрафували протестувальника, який загнав авто на тротуар під ОДА

Лідера громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" Антона Сосницького, який 23 січня в ході акції протесту загнав свій автомобіль на тротуар під будівлею Харківської ОДА, оштрафували за порушення правил дорожнього руху.

Про це Сосницький розповів кореспонденту Укрінформу.

"Патрульні склали на мене адміністративний протокол за ч. 1 ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. У поліції визначили, що я порушив пункт 11.13 ПДР, яким забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках", - заявив Сосницький.

За його словами, йому призначено штраф - 255 грн за порушення правил дорожнього руху. "Це більш справедливо, бо раніше мене звинувачували у хуліганстві", - підкреслив активіст.

Як повідомляв Укрінформ, 23 січня у Харкові 35-річний водій-іноземець на авто Infiniti Q50 на пішохідному переході збив на смерть 19-річного хлопця, який помер до приїзду лікарів. Водій затриманий в порядку ст. 208 КК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) з санкцією до восьми років позбавлення волі.

Того ж дня увечері під будівлею Харківської ОДА лідер громадської організації "Харківський антикорупційний центр учасників АТО" Антон Сосницький організував акцію протесту з вимогою більш жорстко реагувати на порушення правил дорожнього руху з боку водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією. Сосницький загнав свій автомобіль на тротуар перед дверима Харківської ОДА та заліз на нього із плакатом "Поверніть безпеку". Інші учасники акції запалили файєри.

У відповідь голова Харківської ОДА Олексій Кучер висловив здивування, що хорсткішого покарання за порушення правил дорожнього руху вимагає людина, яка сама їх порушує, та закликав Сосницького звертатися до себе у законному порядку.

Того ж дня за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Сосницький заявив про намір звернутися до ДБР зі скаргою на зловживання владою з боку Кучера, бо активісту, нібито, стало відомо, що голова ХОДА "особисто дзвонив до керівництва поліції Харківської області та вимагав вручити мені підозру у скоєнні хуліганства".