Під стінами Харківської ОДА палили фаєри — поліція відкрила справу

За фактом стихійної акції 23 січня, в ходу якої під будівлею Харківської обласної державної адміністрації підпалили фаєри, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«23 січня близько 18:30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що до адміністративної будівлі по вулиці Сумській на автомобілі Toyota під’їхала група осіб. Один з чоловіків заліз на дах автівки з плакатом у руках, інші – підпалили фаєри. Уся акція тривала протягом 10 хвилин. На момент прибуття слідчо-оперативної групи чоловіки покинули місце події. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи причетних і усі обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 23 січня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» влаштували стихійну акцію «Поверніть безпеку». За словами лідера організації Антона Сосницького, учасники акції хочуть таким чином привернути увагу керівництва області до проблеми уникнення відповідальності водіями автомобілів з іноземною реєстрацією.

Голова ОДА Олексій Кучер у свою чергу заявив, що здивований, адже люди, вимагаючи безпеки, самі порушили громадський порядок. Також очільник регіону запевнив, що відкритий до спілкування і пропонує активістам звернутися до нього в законному порядку.

Фото: hk.npu.gov.ua