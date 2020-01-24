У Харкові затримали іноземця, який на смерть збив пішохода

Поліція затримала іноземця, який на автомобілі Infiniti Q50 на смерть збив 19-річного юнака на пішохідному переході.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 35-річний іноземний громадянин - водій автомобіля Infiniti Q50 - здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у встановленому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, 23 січня близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова водій на автомобілі Infiniti Q50 на смерть збив 19-річного юнака.

Увечері активісти громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" на автомобілі під’їхали до головного входу будівлі Харківської ОДА з запаленими фаєрами та розгорнули плакат із написом "Поверніть безпеку".

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За словами лідера організації Антона Сосницького, учасники акції хочуть таким чином привернути увагу керівництва області до проблеми уникнення відповідальності водіями автомобілів з іноземною реєстрацією: через прогалини у законодавстві вони можуть після ДТП покинути авто і не нести жодної відповідальності.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер закликав звертатися до нього в законному порядку.