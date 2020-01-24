У Харкові затримали іноземця, який на смерть збив пішохода
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, 35-річний іноземний громадянин - водій автомобіля Infiniti Q50 - здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у встановленому місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв Укрінформ, 23 січня близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова водій на автомобілі Infiniti Q50 на смерть збив 19-річного юнака.
Увечері активісти громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" на автомобілі під’їхали до головного входу будівлі Харківської ОДА з запаленими фаєрами та розгорнули плакат із написом "Поверніть безпеку".
За словами лідера організації Антона Сосницького, учасники акції хочуть таким чином привернути увагу керівництва області до проблеми уникнення відповідальності водіями автомобілів з іноземною реєстрацією: через прогалини у законодавстві вони можуть після ДТП покинути авто і не нести жодної відповідальності.
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер закликав звертатися до нього в законному порядку.