У Харкові водій Infiniti на смерть збив пішохода

На вулиці Академіка Павлова у Харкові водій автомобіля Infiniti на смерть збив пішохода.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Аварія сталася 23 січня близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова. Встановлено, що 35-річний водій автомобіля Infiniti Q50 здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Всі обставини ДТП та особу загиблого встановлюють працівники поліції.

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Тим часом, у мережі з"явилася інформація, що водій іномарки збив підлітка біля клубу "Радмир", і що той помер ще до приїзду лікарів через тяжку травму голови та ніг. Також, пишуть у мережі, іномарка має іноземну реєстрацію, і у ній начебто знаходилися пасажири - жінка та дитина.

Фото: hk.npu.gov.ua