У Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів

У Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів

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Укрінформ
У Києві на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний".

"Сьогодні, близько 17-ї години, на Брест-Литовському шосе (зупинка громадського транспорту "Пролісок") сталась ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів", - йдеться у повідомленні.

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Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці пригоди.

Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди.

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