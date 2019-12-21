У Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів
Фото
Укрінформ
У Києві на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів.
Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний".
"Сьогодні, близько 17-ї години, на Брест-Литовському шосе (зупинка громадського транспорту "Пролісок") сталась ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці пригоди.
Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди.