У Києві автомобіль збив насмерть двох велосипедистів

У Києві на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний".

"Сьогодні, близько 17-ї години, на Брест-Литовському шосе (зупинка громадського транспорту "Пролісок") сталась ДТП за участі автомобіля CHEVROLET та двох велосипедистів", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці пригоди.

Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди.