На Донбасі військова лікарка п'ять годин оперувала пораненого фронтового пса

Важко пораненого пітбультер'єра на прізвисько Капрал, який живе на позиціях одного з військових підрозділів на Донбасі, 5 годин оперувала військова жінка-медик Часів-Ярського військового шпиталю.

Зараз пес одужує та може стати символом роти на шевронах, повідомляє Вільне радіо.

"Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. З того часу він супроводжує бійців на бойові чергування та попереджає про небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Понад місяць тому собаку знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовилися допомогти пораненому собаці.

Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок - Марія Щанкина - в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже п'ятий рік лікарка перебуває в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги - не подумали, що собака може підірватися. І він потім, бідолага, десь більше кілометра сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні - тобто він задихався, він вже майже конав", - розповіла Щанкина.

"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", - розповів про той день боєць ЗСУ Віталій.

Фото: freeradio.com.ua