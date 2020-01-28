На Донбасі військова лікарка п'ять годин оперувала пораненого фронтового пса

На Донбасі військова лікарка п'ять годин оперувала пораненого фронтового пса

Укрінформ
Важко пораненого пітбультер'єра на прізвисько Капрал, який живе на позиціях одного з військових підрозділів на Донбасі, 5 годин оперувала військова жінка-медик Часів-Ярського військового шпиталю.

Зараз пес одужує та може стати символом роти на шевронах, повідомляє Вільне радіо.

"Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. З того часу він супроводжує бійців на бойові чергування та попереджає про небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Понад місяць тому собаку знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовилися допомогти пораненому собаці.

Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок - Марія Щанкина - в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже п'ятий рік лікарка перебуває в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги - не подумали, що собака може підірватися. І він потім, бідолага, десь більше кілометра сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні - тобто він задихався, він вже майже конав", - розповіла Щанкина.

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"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", - розповів про той день боєць ЗСУ Віталій.

Фото: freeradio.com.ua

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