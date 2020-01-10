Шістьох тигрів, знайдених на острові Жуків, “прихистили” на Київщині та Харківщині

Тигрів з острова Жуків, яких власник залишив без належних умов для існування, було влаштовано до спецустанов Київської та Харківської областей.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Столичні поліцейські спільно із зоозахисниками за згодою власника транспортували тигрів до організацій, які спеціалізуються на утриманні диких тварин", - йдеться у повідомленні.

Шість тигрів з острова Жуків влаштовано до спецустанов / Фото: npu.gov.ua

У столичній поліції нагадали, що раніше до Голосіївського управління поліції звернулася киянка із повідомленням про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Правоохоронці виїхали на виклик, провели огляд місця події й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх утримання.

Також детективи встановили, що за адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

Зібрані відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

"8 січня у рамках кримінального провадження детективи Голосіївського управління поліції провели додатковий огляд місця події, під час якого за згодою господаря його представник передав шість тигрів на утримання трьом спецустановам Київської та Харківської областей", - уточнюється у повідомленні.

Як зазначив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські територіального підрозділу, співробітники полку поліції особливого призначення №2 спільно з нарядом патрульної поліції забезпечували безпеку громадян, спеціалістів профільних закладів, які приїхали за тиграми, волонтерів та журналістів.

"Співпраця правоохоронців, зоозахисників та представників організацій, у які поміщені тварини, дали позитивні результати. Також поліцейські Голосіївського управління поліції перевірили та задокументували нові умови утримання тигрів. Згідно з нормами законодавства, тварини перебувають на карантині, під час якого ветеринари встановлять загальний стан здоров’я кожної з них", - сказав Волошин.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 30 грудня у Голосіївському районі столиці, на Жуковому острові, виявили шість тигрів у клітках, яких власник залишив без належних умов для існування.

Поліція розпочала розслідування за фактом жорсткого поводження з тваринами.