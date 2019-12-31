У Києві знайшли тигрів у клітках, яких власник залишив без нагляду

У Голосіївському районі столиці, на Жуковому острові, виявили шість тигрів у клітках. Поліція розпочала розслідування за фактом жорсткого поводження з тваринами.

Про це повідомляють столичні правоохоронці у Facebook.

"Шість тигрів, яких власник залишив без належних умов для існування, виявили у Голосіївському районі. Вирішується питання щодо влаштування тварин до спецзакладу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вчора до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх утримання.

Як розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Сухарев, поліціянти встановили, що за даною адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

"Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецустанови", - додав Сухарев.