На Херсонщині лише одне теплопостачальне підприємство відмовляється знижувати плату за послуги
Про це у Facebook повідомив заступник голови ОДА Сергій Козир.
«6 із 7 теплопостачальних підприємств області прийняли рішення щодо зменшення розміру плати за послуги з централізованого опалення для населення у грудні», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Козир, відмовляється знижувати тарифи ПП «Херсонтеплогенерація». Тому ОДА звернеться до Держпродспоживслужби з проханням провести перевірку на підприємстві. Якщо будуть виявлені порушення під час формування тарифів у минулі роки, теплопостачальна компанія отримає штрафні санкції.
Середня сума знижки в платіжці за послугу з централізованого опалення складе 131,52 грн — для однокімнатних квартир, 174,19 грн — для двокімнатних квартир, 233,07 грн — для трикімнатних квартир.
Відповідні дані теплопостачальних підприємств розміщено на їх інформаційних стендах, на офіційних сайтах та наданих платіжках.
Зазначається, що зниження стало можливим у зв’язку зі зміною ціни природного газу, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 24 грудня 2019 року № 1082.