У Харкові подорожчає вартість води і водовідведення

Підвищення вартості води і каналізації обговорили на громадських слуханнях в КП "Харківводоканал".

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступник генерального директора КП "Харківводоканал" Яна Хайло.

"У ході громадських слухань погоджені такі тарифи (з урахуванням ПДВ) на послуги централізованого водопостачання: для фізичних, юридичних осіб - 15,228 грн/м3, для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання (оптових покупців - водоканалів області) - 6,384 грн/м3; на послуги централізованого водовідведення: для фізичних, юридичних осіб - 9,216 грн/м3, для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення (оптових покупців) - 2,82 грн/м3", - зазначила Хайло.

За її словами, протокол обговорення розгляне Національна комісія держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (Київ). Там же приймуть остаточне рішення щодо вартості послуг для споживачів Харкова.

"Нові тарифи почнуть діяти наступного дня після публікації на сайті НКРЕКУ. Але коли це відбудеться, ми поки не знаємо. Імовірно, нові тарифи почнуть діяти в лютому-березні цього року", - додала заступник директора Харківводоканалу.

Начальник відділу Нацкомісії держрегулювання в Харківській області Василь Без'язичний повідомив, що 10 січня НКРЕКУ провела відкрите слухання, на якому було схвалено проект постанови про встановлення нових тарифів на 2020 рік в 45-ти водоканалах України, в тому числі і в КП "Харківводоканал.

За його словами, є міста, де пропонується встановити ще більші тарифи, ніж у Харкові. "Є, звичайно, тарифи і менше, але це там, де джерело водопостачання поруч з містом, а не так, як у Харкові, - за 140 км, в Краснопавлівському водосховищі", уточнив він.

Як прозвучало на слуханнях, основними причинами встановлення нових тарифів є збільшення тарифів на електроенергію, підвищення вартості матеріалів для забезпечення якості питної води, очищення стоків, виконання ремонтів, експлуатації споруд, а також збільшення податків.

Сьогодні в Харкові середній тариф на водопостачання - 10,21 грн за кубометр, а на водовідведення - 5,22.