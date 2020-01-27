СБУ затримала у Маріуполі гранатометника “ДНР”
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого “1 армійського корпусу ДНР” та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій “Шанхай” та “6\7”", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2016 році після отриманого поранення у голову бойовик був комісований. Шукаючи роботу, наприкінці 2019 року він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.
У рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до Слов’янського міськрайсуду Донецької області.