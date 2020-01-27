СБУ затримала у Маріуполі гранатометника “ДНР”

У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації “ДНР”, який протягом двох років обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого “1 армійського корпусу ДНР” та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій “Шанхай” та “6\7”", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2016 році після отриманого поранення у голову бойовик був комісований. Шукаючи роботу, наприкінці 2019 року він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.

У рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до Слов’янського міськрайсуду Донецької області.