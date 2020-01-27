Затримали бойовика "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських

Поліцейські у Києві затримали бойовика "ДНР" - командира розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ", який поранив дільничного офіцера.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"У ніч із 24 на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку сталася стрілянина. В результаті раптово виниклого конфлікту вогнепальне поранення дістав дільничний офіцер поліції. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у департаменті, в ніч з 24 на 25 січня в одному із закладів відпочинку перебували дільничні офіцери поліції. Вони були у цивільному одязі, без зброї. До них підійшов невідомий чоловік та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці.

При цьому на відео з камери спостереження видно, як чоловік, очікуючи своїх опонентів, зарядив зброю.

"Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрілив у груди другому поліцейському", - зазначили у відомстві.

Коли дільничний схилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок, але і цього разу зброя дала збій. Зловмисник утік з місця події.

Особу стрільця швидко встановили. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Відповідно до інформації на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

"Вже за кілька годин працівники Київського міського управління ДВБ та Управління розкриття злочинів, вчинених відносно поліцейських ДВБ НПУ, за підтримки поліції особливого призначення ГУНП у місті Києві затримали зловмисника", - йдеться у повідомленні.

За місцем його проживання виявлено і вилучено куртку, в яку він був одягнений на момент злочину, та мобільний телефон.

Чоловікові оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України. До обрання запобіжного заходу його затримано.

Поранений офіцер поліції був прооперований і перебуває під наглядом лікарів. Його стан задовільний.