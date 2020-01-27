Голова громадської організації з Чернігівщини вимагав гроші з комерсантів — СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві голову однієї з громадських організацій Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що чоловік вимагав 500 тисяч гривень з підприємця. За цю суму він обіцяв нібито «вирішити» питання з посадовцями ГУ ДФС у Чернігівській області за вплив на результати досудового розслідування на користь комерсанта. Правоохоронці затримали голову, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одному з ресторанів у центрі Києва під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 240 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі відбуваються відповідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження.