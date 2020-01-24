На Закарпатті керівник облавтодору "погорів" на хабарі

На Закарпатті затримано керівника облавтодору за підозрою у вимаганні 375 тисяч гривень за збереження підлеглого на посаді.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Прокурори Офісу генпрокурора спільно з СБУ у п’ятницю, 24 січня 2020 року, затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 325 тис. гривень виконувача обов’язків директора одного з держпідприємств ("Закарпатський облавтодор") та начальника відділу філії цього ж підприємства", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вказані посадовці вимагали у керівника однієї з філій державного підприємства грошові кошти у загальному розмірі 375 тис. грн, обіцяючи залишити його на посаді.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки, співробітники СБУ затримали двох фігурантів справи у Мукачевому в кав’ярні під час отримання другої частини хабаря у розмірі 325 тисяч гривень.

ГУ внутрішньої безпеки СБУ перевіряє інші факти вимагання та отримання неправомірної винагороди учасниками угруповання, які за оперативною інформацію мали системний характер.

Фото: СБУ