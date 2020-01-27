СБУ викрила схему розкрадання запчастин до бронетехніки

Контррозвідники Служби безпеки України блокували механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин Львівщини та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення.

Під час слідчих дій вилучено значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки.

При цьому серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені.

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Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua