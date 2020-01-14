СБУ запобігла контрабанді комплектуючих до військових літаків

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України запобігли незаконному вивезенню за межі України запасних частин до військової авіаційної техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що місцеві мешканці, які є фахівцями в авіаційній галузі, нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли, у тому числі уживані, до реактивного навчально-бойового літака Л-39 “Альбатрос”. Він перебуває на озброєнні у понад 30-ти країнах світу. Зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю і надалі використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зупинили двох фігурантів справи у зоні митного посту міжнародного аеропорту “Харків”. Зловмисники намагалися під виглядом автомобільних запчастин незаконно вивезти до однієї з країн ЄС комплектуючі до літака, які є товарами подвійного призначення.

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Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення фігурантам оборудки про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Фото: ssu.gov.ua