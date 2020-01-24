У Карпатах зберігається низька лавинна небезпека.

Про це повідомляється на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook.

“23-24 січня у Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень)”, - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, в Україні у п'ятницю, 24 січня, невеликий сніг ймовірний лише у східних та північних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.