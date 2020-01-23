До + 9° і трохи снігу: синоптики дали "лагідний" прогноз на вихідні

В Україні у п'ятницю, 24 січня, невеликий сніг ймовірний лише у східних та північних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, вдень і в більшості північних областей місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та сході країни 4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях і на Одещині 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Згідно з прогнозом, на вихідні опади не очікуються, лише 25 січня у східних областях та на півночі Лівобережжя, вдень 26 січня в Карпатськом регіоні місцями невеликий сніг та дощ. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (25 січня на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° морозу, в гірських районах до 9° морозу), вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У столичному регіоні на вихідні опади не прогнозуються. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

27-28 січня у Карпатському регіоні, в південній частині країни, 28 січня й у східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території країни без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму місцями до 10° тепла.

На Київщині 27-28 січня без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.