В Україні зафіксували зимову грозу

В Олевську на Житомирщині метеостанція зафіксувала зимову грозу, що є досить рідкісним явищем.

Про це йдеться у добовому звіті Житомирського обласного центру з гідрометеорології, що є в розпорядженні кореспондента Укрінформу.

"За всю історію спостережень з 1945 року метеостанція Олевськ зафіксувала незвичне для цього періоду явище – грозу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж минулої доби в області йшов сніг, а середня температура повітря становила два градуси тепла.

Крім того, вчорашню січневу грозу бачили й у Бердичеві на Житомирщині.

Про це у Facebook напередодні ввечері повідомив депутат Бердичівської міської ради Олексій Побережний.

"Пів години тому в Бердичеві двічі гримнув грім з блискавицею. Дощ 22 січня… і блискавка", - зауважив Побережний.