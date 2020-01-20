У Гімалаях під лавину потрапили сім туристів

На висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в Гімалаях зникли безвісти сім туристів.

Про це повідомляє AFP.

Сім туристів з Кореї та Непалу пропали безвісти в Гімалаях, в результаті лавини. Пошуки почалися в той же день, а зараз вони ускладнилися у зв'язку з сильним снігопадом та поганою видимістю. На пішохідні стежки випало понад два метри снігу.

"Сильний сніг, холодний вітер і погана видимість заважали пошуків у неділю чотирьох жителів Південної Кореї та трьох жителів Непалу", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що група туристів зникла безвісти у таборі Аннапурна, що на 3230 метрів над рівнем моря, через те, що після сильних снігопадів в п'ятницю зійшла лавина.

Читайте також: Через лавини в Гімалаях загинуло 70 людей

Раніше повідомлялося, що на одному з гірськолижних курортів США лавина вбила і покалічила відпочивальників.