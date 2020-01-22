Чиновник за хабарі видаляв дані з баз Мін’юсту — СБУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що за грошову винагороду старший державний виконавець сприяв громадянам у закритті виконавчих проваджень та видаляв відомості про заборгованість із автоматизованих систем Міністерства юстиції України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після отримання від учасника виконавчого провадження частини хабара у розмірі 18 тисяч гривень за скасування заборони на виїзд за кордон.
Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.