Бібліотеки Сум долучилися до урядового проєкту цифрової освіти

Бібліотеки Сумської міської централізованої бібліотечної системи долучилися до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!», підтримавши проєкт Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник Сумського міського голови Віра Мотречко.

«Програму Міністерства, основна мета якої – протягом найближчих трьох років навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців, - у Сумах запущено відсьогодні, 21 січня. Тепер на базі місцевих бібліотек відвідувачів, окрім надання безкоштовного доступу до Інтернету, безкоштовно навчатимуть на національній онлайн-платформі за допомогою освітніх серіалів, героями яких є Ольга Сумська, Надія Матвєєва та Руслан Ханумак. Також за потреби ці серії можна буде переглянути знову та виконати практичні вправи», - зазначила посадовець.

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Вона запевнила, що бібліотечні працівники володіють відповідними знаннями і допоможуть опанувати цифрову грамотність всім охочим.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запускає безкоштовну освітню платформу osvita.diia.gov.ua для навчання українців цифрових навичок. Першими офлайн-хабами проєкту «Дія» стануть бібліотеки. Для цього між Міністерством та Українською бібліотечною асоціацією підписано меморандум про співпрацю.

Метою цієї ініціативи Міністерства цифрової трансформації є навчити за три роки цифровій грамотності 6 млн українців.

До 30 січня 2020 року платформа працює в тестовому режимі.