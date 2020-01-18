Під час боїв за Іловайськ у Харківський шпиталь доставляли до 160 поранених на день

У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харківський шпиталь) у період із липня 2014-го до лютого 2015 року доставляли з передової до 160 поранених військовослужбовців на добу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник хірургічної клініки шпиталю Сергій Шипілов.

«Найтяжче у військовій хірургії і те, чого немає у цивільній медицині, – масове надходження. Світлодарська дуга, Іловайськ, бої за Луганськ. За день надходило до 160 людей. Було якось 174 одночасно. Привезли... Хто в якому стані… З автоматами, зі зброєю. Визначити черговість надання допомоги – головна і найскладніша задача. З липня 2014-го до лютого 2015 року було найважче. Траплялися періоди, коли по 3-5 днів лікарі взагалі не розходилися, працювали цілодобово, з короткими перервами на якісь пів години, хоча б перекусити, просто перевести дух», - розповів Шипілов.

Читайте також: До столичного військового госпіталю везуть поранених бійців із Харкова

Також персонал шпиталю був залучений у передовій групі, наближеній до зони бойових дій. Тобто частини хірургів, анестезіологів, медсестер – не було. Шпиталю допомагали активно харківські цивільні лікарі, служба екстреної допомоги, волонтери.

Загалом від початку війни через заклад пройшли близько 26 тисяч людей, із них майже 4 тисячі – поранені, ще 6 тисяч - із бойовими травмами.