До столичного військового госпіталю везуть поранених бійців із Харкова
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь” готується до прийому поранених військовослужбовців, які проходили лікування у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, харківські військові лікарі стабілізували стан поранених та підготували їх до аероевакуації на вищий рівень у Києві. Наразі у київському госпіталі створено усі умови для обстеження і подальшого лікування бійців, підготовлено відповідне обладнання та медикаменти, медичний персонал лікувальної установи перебуває в готовності до прийому пацієнтів.
“Перевезення військовослужбовців з Харкова до Києва здійснюватиметься реанімаційно-операційним літаком АН-26 «Віта». Це дасть можливість належного транспортування поранених та дозволить зберегти їх стабільний стан і важливі життєві функції”, - інформують в Міноборони .
Як планується, після перевезення військовослужбовців спеціалізованим медичним бортом до Києва, усі поранені пройдуть діагностичне обстеження, будуть оглянуті лікарями та розміщені у клініки і відділення госпіталю.