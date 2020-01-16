До столичного військового госпіталю везуть поранених бійців із Харкова

Реанімаційно-операційним літаком АН-26 «Віта» з Харкова до Головного військового клінічного госпіталю доправлять поранених військових для їх подальшого лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь” готується до прийому поранених військовослужбовців, які проходили лікування у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, харківські військові лікарі стабілізували стан поранених та підготували їх до аероевакуації на вищий рівень у Києві. Наразі у київському госпіталі створено усі умови для обстеження і подальшого лікування бійців, підготовлено відповідне обладнання та медикаменти, медичний персонал лікувальної установи перебуває в готовності до прийому пацієнтів.

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“Перевезення військовослужбовців з Харкова до Києва здійснюватиметься реанімаційно-операційним літаком АН-26 «Віта». Це дасть можливість належного транспортування поранених та дозволить зберегти їх стабільний стан і важливі життєві функції”, - інформують в Міноборони .

Як планується, після перевезення військовослужбовців спеціалізованим медичним бортом до Києва, усі поранені пройдуть діагностичне обстеження, будуть оглянуті лікарями та розміщені у клініки і відділення госпіталю.