У Національній гвардії за ініціативою членів сімей загиблих бійців створили Комітет сприяння соцзахисту членів сімей бійців, які загинули під час проведення АТО\ООС та при виконанні службових обов’язків.

Про це інформує пресслужба НГУ.

"При Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України за ініціативою членів сімей загиблих військовослужбовців створили Комітет сприяння соціальному захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та при виконанні службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії створили комітет для підтримки сімей загиблих воїнів / Фото: НГУ. Руслан Андрусів

Зокрема, основною метою діяльності комітету буде здійснення заходів, спрямованих на соціальний і правовий захист законних інтересів та соціальну реабілітацію осіб, членів родин воїнів, які загинули (пропали безвісти) під час проведення АТО/ООС та при виконанні службових обов’язків.

Головуючою комітету обрали матір загиблого воїна Нацгвардії Євгена Харченка – Наталю Харченко.

За даними пресслужби, станом на сьогодні війна забрала життя 229 військовослужбовців НГУ, із них - 193 бойові втрати. Також було поранено та травмовано 881 військовослужбовця, вважаються зниклими безвісти 14 військовослужбовців.

"Усього ж за 28 років незалежності України загинуло 258 військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. На честь загиблих військовослужбовців вже відкрито 218 пам’ятних місць вшанування, 4 військовослужбовцям посмертно присвоєно звання Героя України», - зазначають у Національній гвардії.

Своєю чергою генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заступник командувача з питань роботи з особовим складом висловив сподівання, що завдяки цій новоствореній організації і її секторам у військових частинах та територіальних управліннях буде налагоджена краща взаємодія, "і наші люди знатимуть, де шукати допомоги та захисту".