У Миколаєві розвели три мости, щоб випустити після ремонту десантний корабель

Середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко» вийшов з акваторії ДП «Миколаївський суднобудівний завод» після виконання ремонтних робіт.

Щоб пропустити корабель у Миколаєві розвели одразу три мости - Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний через річку Інгул, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Варто зауважити, що корабель мав вийти з заводу ще 26 листопада минулого року. Потім дата його виведення переносилася ще кілька разів без пояснення причин.

Десантний корабель «Юрій Олефіренко» вийшов з акваторії ДП «Миколаївський суднобудівний завод» / Фото: https://mycity.mk.ua

Сотні людей вже традиційно стали свідками такого красивого явища – розводки мостів і виходу військового корабля.

Щоправда, на дорогах міста утворилися затори, але після зведення мостів рух відразу почали відновлювати.

За інформацією генерального директора заводу Валерія Калашникова, на кораблі виконано комплекс робіт, зокрема на головних і допоміжних двигунах. Також відремонтовано десантну апарель та виконано інші роботи. Їх вартість не розголошується.

Читайте також: Миколаївські корабели взяли участь у розробці катерів для поліції Нідерландів

Слід зазначити, що десантний корабель «Юрій Олефіренко» був побудований ще для радянського флоту в Гданську (Польща) в 1971 році. Це один з небагатьох кораблів, який брав участь в реальних бойових діях: в складі Середземноморської ескадри він брав участь в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року.

З початку 90-х - в складі ВМС України під назвою «Кіровоград». Після окупації Криму корабель був переведений до Одеси, зараз базується в Очакові. У 2016 році перейменований на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренко, який загинув в збройному конфлікті на сході України.