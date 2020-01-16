У колонії на Київщині виявили порушення прав ув'язнених

На Київщині в Кагарлицькій виправній колонії № 115 прокуратурою виявлено факти безпідставного притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Керівником Кагарлицької місцевої прокуратури спільно з працівниками прокуратури області проведено особистий прийом засуджених, які відбувають покарання в державній установі “Кагарлицька виправна колонія (№ 115)”. За результатами організованої перевірки доводів засуджених виявлено грубі порушення їх прав та вимог кримінально-виконавчого законодавства в діяльності виправної установи при вирішенні питання про їх дисциплінарну відповідальність за вчинення порушень розпорядку дня”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, трьох засуджених притягнуто до дисциплінарної відповідальності за нібито відсутність на ранковій загальній перевірці, що як встановлено прокурорами не відповідає дійсності.

Реагуючи на вказані порушення прокуратурою області начальнику державної установи “Кагарлицька виправна колонія (№ 115)” внесено вказівку з вимогою поновити права засуджених, скасувати незаконно застосовані до них стягнення та притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників установи, з вини яких допущено ці порушення, яка перебуває на розгляді.