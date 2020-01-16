У колонії на Київщині виявили порушення прав ув'язнених

У колонії на Київщині виявили порушення прав ув'язнених

Укрінформ
На Київщині в Кагарлицькій виправній колонії № 115 прокуратурою виявлено факти безпідставного притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Керівником Кагарлицької місцевої прокуратури спільно з працівниками прокуратури області проведено особистий прийом засуджених, які відбувають покарання в державній установі “Кагарлицька виправна колонія (№ 115)”. За результатами організованої перевірки доводів засуджених виявлено грубі порушення їх прав та вимог кримінально-виконавчого законодавства в діяльності виправної установи при вирішенні питання про їх дисциплінарну відповідальність за вчинення порушень розпорядку дня”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, трьох засуджених притягнуто до дисциплінарної відповідальності за нібито відсутність на ранковій загальній перевірці, що як встановлено прокурорами не відповідає дійсності.

Читайте також: Прокуратура перевіряє можливе перевищення повноважень у "бунтівній" колонії

Реагуючи на вказані порушення прокуратурою області начальнику державної установи “Кагарлицька виправна колонія (№ 115)” внесено вказівку з вимогою поновити права засуджених, скасувати незаконно застосовані до них стягнення та притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників установи, з вини яких допущено ці порушення, яка перебуває на розгляді.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-