На Сумщині перевізники відмовляються працювати на маршрутах через борги

У Сумській області місцеві приватні перевізники відмовляються працювати на маршрутах через заборгованість з бюджету коштів за перевезення пільгових категорій громадян, в тому числі учасників АТО/ООС.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник управління інфраструктури Сумської ОДА Володимир Дудченко.

«На 2019 рік фінансовий ресурс, необхідний для реалізації обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в тому числі учасників АТО/ООС, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, становив 7,4 млн грн. Цієї суми - яку, до того ж, з місцевих бюджетів, які є наповнювачами програми, повністю зібрати не вдалося, - виявилося недостатньо для розрахунків з перевізниками. З урахуванням того, що торік вони надали послуг з безкоштовного перевезення пільговиків на 11 мільйонів гривень, заборгованість перед ними на сьогодні за 2019 рік становить 5,6 мільйона гривень. Через це з огляду на зниження рентабельності пасажирських перевезень місцеві перевізники вже відмовилися від надання послуг у Недригайлівському, Липоводолинському, Ямпільському, Буринському, Кролевецькому і Середино-Будському районах. На зазначених напрямках залишилися лише перевізники з Сум», - сказав Дудченко.

За його словами, поліпшення ситуації поки що не передбачається і в 2020 році, у якому потреба в коштах для реалізації згаданої програми становить 11,6 млн гривень. Однак на сьогодні місцеві органи влади на її виконання передбачили лише 6,5 млн грн.