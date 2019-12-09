На Сумщині хочуть ліквідувати державне підприємство, що опікується дорогами

На Сумщині хочуть ліквідувати державне підприємство, що опікується дорогами

Укрінформ
Сумська облдержадміністрація ініціює ліквідацію державного підприємства «Дороги Сумщини».

Таку заяву під час проведення 9 грудня апаратної наради зробила тимчасовий виконувач обов’язків голови облдержадміністрації Ірина Купрейчик.

«Метою діяльності підприємства, яке належить до сфери управління інфраструктури облдержадміністрації, було здійснення функцій замовника та технічного нагляду з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. Але жодного дієвого контролю за ефективним використання коштів в дорожній галузі ДП «Дороги Сумщини» не здійснює. Жодного економічного ефекту від діяльності цього підприємства ми не відчули, а у правоохоронних органів є питання до керівництва цієї установи. Тому з метою захисту бюджетних коштів облдержадміністрація ініціює ліквідацію ДП «Дороги Сумщини», - наголосила посадовець.

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Державне підприємство «Дороги Сумщини» є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності та входить до сфери управління інфраструктури облдержадміністрації.

Засновником підприємства є Сумська обласна державна адміністрація.

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