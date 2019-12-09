На Сумщині хочуть ліквідувати державне підприємство, що опікується дорогами

Сумська облдержадміністрація ініціює ліквідацію державного підприємства «Дороги Сумщини».

Таку заяву під час проведення 9 грудня апаратної наради зробила тимчасовий виконувач обов’язків голови облдержадміністрації Ірина Купрейчик.

«Метою діяльності підприємства, яке належить до сфери управління інфраструктури облдержадміністрації, було здійснення функцій замовника та технічного нагляду з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. Але жодного дієвого контролю за ефективним використання коштів в дорожній галузі ДП «Дороги Сумщини» не здійснює. Жодного економічного ефекту від діяльності цього підприємства ми не відчули, а у правоохоронних органів є питання до керівництва цієї установи. Тому з метою захисту бюджетних коштів облдержадміністрація ініціює ліквідацію ДП «Дороги Сумщини», - наголосила посадовець.

Державне підприємство «Дороги Сумщини» є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності та входить до сфери управління інфраструктури облдержадміністрації.

Засновником підприємства є Сумська обласна державна адміністрація.