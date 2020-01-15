Фещук розповіла про успіхи українського мовлення на Донбасі

За останніх 4 роки в середньому вдвічі збільшилася кількість населення на Донбасі, для якого доступне українське радіо і телебачення. Значно розширився доступ до нього і громадян півдня Херсонщини та Криму.

Про це поінформувала заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук на пресконференції в Укрінформі.

“Значно збільшилося охоплення населення на території розмежування і на окупованих територіях. Зокрема в Луганській області охоплення населення сигналом українських мовників збільшилося більш ніж удвічі. Так, охоплення FM-радіомовленням — на 234%. Раніше це було 743 тисячі, збільшилося до понад 1,7 мільярда громадян. Цифрове телебачення збільшилось на 210% - з 661 тисячі до 1,4 мільйона громадян. І аналогове телебачення — на 258%, з 674 тисяч до 1,7 мільйона громадян”, - розповіла Фещук.

Вона зазначила, що по Донецькій області середній показник збільшився в 1,5-2,5 раза.

“Зокрема, охоплення FM-радіомовлення на 245% - з 1,5 мільйона до 3,7 мільйона громадян, Цифрове телебачення на 255% - з 1,1 мільйона до 2,8 мільйона громадян. І аналогове телебачення на 152% - з 2 мільйонів до 3 мільйонів. Тобто ми бачимо стрімке зростання за цей час”, - сказала член Нацради.

Фещук додала, що на півдні Херсонської області та в Криму також суттєво збільшилось охоплення населення українським сигналом.

“Щодо FM-радіомовлення цифра взагалі фантастична, вона збільшилась у 10 разів — на 1063%, з 59 тисяч до 623 тисяч громадян. Цифрове телебачення - на 155%, з 149 тисяч до 231 тисячі громадян. Аналогове телебачення - на 240%, з 196 тисяч до 470 тисяч”, - підкреслила вона.

За словами Фещук, розбудова інфраструктури фактично забезпечує охоплення сигналом частини території і Кримського півострова, і за теоретичними розрахунками це: FM-радіомовлення — 295 тисяч громадян, цифрове телебачення — 194 тисячі громадян, аналогове телебачення - 371 тисяча громадян.

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“Також була використана можливість здійснення середньохвильового мовлення. Зокрема на територію Донецької і Луганської областей з міста Часів Яр мовить “Українське радіо”. Його сигнал охоплює більш ніж 7 мільйонів громадян, що мешкають як на підконтрольній, так і на окупованій частині України. На територію Криму з селища Чонгар на середніх хвилях мовить “Радіо Крим. Реалії”, і сигнал розповсюджується на територію півострова, де проживає близько 1 мільйона кримчан. Супутникове телебачення і радіо є доступним для понад 8 мільйонів громадян на цих територіях. Це 117 телеканалів і 9 радіостанцій”, - уточнила Фещук.