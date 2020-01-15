Нацрада планує будівництво вежі та телерадіостанції на Луганщині

Одним з основних здобутків розбудови українського телерадіомовлення на Донбасі та в Криму за останніх 4 роки стала побудова 4-х нових радіотелевізійних веж. У планах на 2020 рік — продовжити цю роботу.

Про це сказала заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук на пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Завдяки роботі Комісії (Міжвідомчої комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при МІП — ред.) за останніх 4 роки було побудовано 4 нові радіотелевізійні щогли. У 2016 році - у Краматорську Донецької області щогла заввишки 184 метри, у 2017 році було побудовано 2 щогли — у Бахмутівці Луганської області заввишки 134 метри та у Чонгарі Херсонської області заввишки 150 метрів. У 2018 році — у Гірнику Донецької області заввишки 190 метрів. І у 2019 році збільшено висоту вежі у Чаплинцях Херсонської області — з 92-х до 133 метрів”, - зазначила Фещук.

Водночас, за її словами, у 2020 році заплановано будівництво ще однієї радіотелевізійної вежі — у Комишуватці Луганської області заввишки 150 метрів. І заплановано створення телерадіопередавальної станції у Станиці Луганській на Луганщині.

Заступник голови Нацради зазначила, що відповідно Національна рада завдяки тому, що були побудовані ці щогли, змогла замовити частоти в УДЦР. А також протягом цих 4-х років для розширення телерадіомовлення була залучена технічна допомога країн-партнерів — США, Республіки Польща, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Словенія.

“Вони передали Україні понад 40 телевізійних і радіопередавачів. І одна радіотелевізійна щогла, що була встановлена в Бахмутівці Луганської області у 2017 році, фактично була створена і побудована за рахунок допомоги США. Також був переданий потужний середньохвильовий передавач, що використовується в Часовому Ярі для мовлення на територію ОРДЛО”, - поінформувала Фещук.

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Вона наголосила, що це велика допомога із забезпечення мовлення на окуповані території, тому що в державному бюджеті України, на жаль, було виділено обмежені кошти.

“Стратегічно важливий проєкт наразі реалізується разом з Концерном РРТ. І впродовж останніх місяців USAID надала Україні 11 нових потужних цифрових передавачів на суму близько 1 млн доларів. Ці передавачі встановлюються на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях та працюють на межі з Кримом”, - сказала член Нацради.