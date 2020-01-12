Черги на кордоні з країнами ЄС зменшуються

Черги на кордоні з країнами Європейського Союзу зменшуються.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Вже у неділю станом на 9:00 спостерігається значне зменшення черг на кордоні.", - йдеться у повідомленні.

Скупчення транспортних засобів у деяких пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС було пов'язане з тим, що після різдвяних та новорічних свят до країн ЄС повертається значна кількість українців, які там тимчасово проживають або навчаються.

"Звертаємо вашу увагу, що наразі на цій ділянці кордону ситуація така: Польща: «Ягодин» – 30, «Устилуг» – 0, «Угринів» – 0, «Рава-Руська» – 0, «Грушів» – 100, «Смільниця» – 35, «Шегині»– 60, «Краковець» –170. Словацька Республіка: «Малий Березний» – 130, «Ужгород» -150. Угорщина: «Тиса»-80, «Дзвінкове» -0, «Косино» – 20, «Лужанка» – 20 , «Вилок» -30. Румунія: «Дякове» - 0, «Солотвино» – 0, «Порубне» - 0", - додали прикордонники.

Читайте також: Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму

У ДПСУ також закликають громадян врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати пункти пропуску, які не завантажені.

Фото: Держприкордонслужба