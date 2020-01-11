Освітній фестиваль "Тogether" у Чернігові зібрав педагогів з восьми областей

У другому освітньому фестивалі "Тogether", який пройшов у Чернігові, взяло участь майже 180 педагогів з восьми областей та Києва.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз дуже важливим є питання освітньої реформи і розвитку якісних освітніх послуг. Тож цей захід покликаний максимально прискорити обмін знаннями, умінням і досвідом серед освітян, спочатку - міста, а на сьогодні вже - всієї України", - зазначив начальник відділу освіти Чернігівської міськради Василь Білогура.

За словами організаторів заходу, головною метою фестивалю є зміна стандартного підходу до викладання, обговорення нагальних проблем освітянської галузі в цікавій, нетиповій формі - під час проведення так званих паралелей з учнями та експертами. У числі останніх були провідні педагоги Чернігова та двоє гостей, які увійшли до десятки лідерів національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2019.

"Я впевнена, що такі форуми - це якраз і є та потужна сила, яка здатна змінити освіту України", - зазначила лауреатка премії, заступниця директора з навчально-виховної роботи Каховської гімназії Наталія Пашковська.

Під час форуму педагоги ділилися креативними думками, цікавими ідеями, мали змогу відчути себе в ролі учня. А на згадку кожен охочий ще й виготовив власний сувенір на майстер-класі від креативного майстра.

Всеукраїнський фестиваль "Тogether" - авторський проєкт директора методичного центру міського управління освіти Яніни Тимошенко. Торік участь у ньому брали вчителі, переважно, з Чернігова.