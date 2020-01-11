Струс мозку, рвані рани та гематоми: на Одещині жорстоко побили ветерана

У місті Подільськ Одеської області побили ветерана добровольчого батальйону ОУН Олександра Ярошенка з позивним "Янгол".

Про побиття та розслідування справи він розповів в коментарі Центру прав людини ZMINA.

За словами Ярошенка, увечері 6 січня на подвір’ї багатоквартирного будинку, де він мешкає, на нього напали двоє осіб з битою.

"Я повертався з магазину і вже доходив до свого під’їзду, як ззаду мене вдарили по голові чимось важким, і я впав. По черзі по голові битою били двоє покидьків із вигуками "Ах, ти, с*ка, воїн!". Я вдруге втратив свідомість, а коли прийшов до тями, їх вже не було поруч. Я дійшов додому і викликав поліцію та швидку", – розповів Ярошенко.

Лікарі діагностували в потерпілого струс мозку, численні рвані рани на голові й руках та гематоми.

Ярошенко заявив, що упізнав нападників – це місцеві мешканці, які проживають в цьому ж районі, два рідні брати, раніше судимі за грабіж. Ярошенко також стверджує, що вони обидва – наркозалежні.

Подільська поліція до ранку 7 січня затримала підозрюваних у нападі. Тоді ж поліція провела слідчий експеримент та знайшла знаряддя нападу – биту.

9 січня суддя Котовського міськрайонного суду (Котовськ – колишня назва Подільська) відпустила нападників під домашній арешт.

Ярошенко переконаний, що причиною нападу була його громадська діяльність. При цьому нападники вкрали його рюкзак з купленими в магазині продуктами.

"Вони мене знали раніше, бо живемо поруч. Вони знають, що я бідна людина, і що з мене візьмеш. Тим паче, що вони не просто збили мене з ніг, щоб вкрасти щось, а стояли і добивали з криками, що я "с*ка- воїн". Припускаю, що вони хотіли мене вбити і пішли геть, думаючи, що я вже мертвий", – додав Ярошенко.

За його словами, це вже не перший напад на нього в Подільську. Ці напади він пов’язує зі своєю активною громадською позицією проти "місцевої мафії".

"Місцевий феодалізм в нас процвітає завдяки корупційним та кримінальним кланам. Я пишу викривальні статті, проводжу акції протесту, пишу заяви в прокуратуру – все це про місцеву мафію на чолі з першим заступником керівника місцевої прокуратури. Він, на моє переконання і за моєю інформацією, покриває місцеву контрабанду прикордонного району, вимагає побори від місцевого бізнесу тощо", – заявив Ярошенко.

За словами Ярошенка, до 2014-го року він займався журналістською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО, а після виведення батальйону ОУН з зони АТО у 2015 році повернувся додому в Подільськ, де зайнявся громадською діяльністю.