У Харкові вночі підірвали банкомат

У Харкові поліцейські встановлюють осіб, які вночі у відділенні банку підірвали банкомат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“11 січня близько 04:00 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі підірвали банкомат, розташований у відділенні банку по проїзду Стадіонному. За адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції, фахівці вибухотехнічного управління”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що підірвали банкомат за допомогою саморобного пристрою.

Зазначається, що заволодіти грошовими коштами зловмисникам не вдалося. Потерпілих осіб немає.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного злочину.

Фото: hk.npu.gov.ua