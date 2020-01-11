Першу точку буккросингу відкрили в Козельщині

У п’ятницю, 10 січня, в смт. Козельщина Полтавської області відкрили першу точку буккросингу – Всесвітньої бібліотеки обміну книжками.

Як повідомили організатори, напередодні Благодійна організація Smart Foundation розмістила спеціальну металеву конструкцію біля Центральної районної бібліотеки імені Олеся Гончара й наповнила її книжками. Серед них українські та світові бестселери: «Хроніки Нарнії» Клайва Стейплза Льюїса, «Гра престолів» Джорджа Мартіна, «Шантарам» Ґреґорі Девіда Робертса, «Старий і море» Ернеста Гемінґвея, «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка, «Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса», «Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах» та багато інших світових книжкових хітів.

Загалом у конструкції було розміщено близько 200 книг від відомих видавництв, рітейлерів та Українського інституту національної пам’яті. Партнерами проєкту виступили: «Наш формат», «Yakaboo», «Видавництво «Основи», «Дух і літера».

Під час відкриття точки буккросингу засновник благодійної організації Smart Foundation Микола Сушко зазначив, що попри сучасні тенденції глобалізації світу та перехід суспільства до цифрової комунікації, книга залишається топовим інструментом для самоосвіти.

«У наш час усе більше дорослих і дітей користуються новітніми ґаджетами та комп’ютерами, але ніщо не замінить книги. Сьогодні замало тільки шкільної та університетської освіти. Ми живемо в цікавому світі, де надалі перемагатиме той, хто звик саморозвиватися, хто звик багато працювати інтелектуально. І тут на допомогу приходить книга. Завдяки проєкту буккросингу в Козельщині книга стає трошки ближчою до людей у прямому й переносному сенсі. Знаю, що в багатьох є скепсис щодо того, наскільки довго ця конструкція простоїть тут у цьому невеличкому містечку. Для нас це певний соціальний експеримент. Наскільки ми, як громада готові до змін, готові вболівати й оберігати те, що зроблено для нас? Можливо комусь здається, що відкриття книжкової полиці в Козельщині – це невеликий крок доступу до книг. Можу запевнити вас, що це великий крок у прояві людяності», зазначив Микола Сушко.

За словами засновника фонду, наразі в Україні спостерігається тривожна тенденція: у невеличких містах і селах закриваються бібліотеки. Аби чинити супротив цьому процесові, Благодійна організація починає масштабні зміни в Козельщинському районі. Уже після встановлення буккросингової конструкції Smart Foundation розпочинає реконструкцію Центральної районної бібліотеки імені Олеся Гончара в сучасний освітній простір майбутнього.

Сушко висловив переконання, що сьогодні бібліотеки – це не тільки про книжкові полиці, а ще й про доступ до інформації, яка колись була в дефіциті. Бібліотека – це місце, що є сховищем інформації та надає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це простір громади.

На урочистому відкритті голова Козельщинської державної районної адміністрації Юрій Марченко значив:

«Це знаменна й непересічна подія для нас, це перший крок нашої Козельщини до нових знань, до нових умінь і до розуміння одне одного. Хочу подякувати всім, хто долучився до проєкту. Саме інтелектуальний розвиток – це розвиток нашого суспільства. Цьому маємо сприяти всі ми, жителі громади. У кожного з нас удома є книги на полицях. Ви можете принести їх і долучитися до буккросингу».

За словами регіонального представника Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олега Пустовгара, відкриття такої точки обміну книжками – це добра ініціатива для невеличких міст і сіл.

«Український інститут національної пам’яті підтримує громадські ініціативи щодо популяризації української історичної літератури. Ми передали низку видань, таких як «Майдан усна історія», «Капелани на службі Богу і Україні», «Людяність в нелюдяний час» та «Тріумф людини». Особисто я передаю ще декілька книжок відомих українських авторів із моєї бібліотеки, які я вже прочитав. Переконаний, що й надалі підтримуватимемо поповнення цієї полиці новими виданнями Інституту. Дякуємо за хорошу ініціативу», – висловив сподівання Олег Пустовгар.

Наприкінці відкриття точки обміну книжками жителі Козельщини не тільки взяли книги з конструкції, а ще й наповнили її своїми власними виданнями.

Буккросинг – це Всесвітня бібліотека. Тут книзі присвоюється унікальний індентифікатор, що надає можливість спостерігати, як книга подорожує із рук в руки. Таким чином проєкт об’єднує читачів усього світу. Наразі вже існує 1 964 672 буккросери й 13 161 243 книги, які подорожують різними каїнами, за інформацією сайту bookcrossing.com

Smart Foundation – благодійна організація, яка реалізує заходи з популяризації освіти та саморозвитку талановитих жителів невеликих міст та сіл України. У 2019 – 2021 роках фундація реалізує пілотний проєкт в рамках програми Smart School у Козельщинському районі Полтавської області. Smart Foundation засновано в українським фінансистом, підприємцем і меценатом Миколою Сушком в 2018 році.