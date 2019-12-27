В Івано-Франківську на стіні міської дитячої бібліотеки з’явився мурал із фрагментами 24 облич відомих людей.

Про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«24 обличчя, 24 історії: сьогодні в Івано-Франківську офіційно презентували мурал на фасаді міської дитячої бібліотеки, що на вул. Бандери. Стінопис дуже оригінальний, змушує зупинитись і задуматись. Складається з 24 смуг з обличчями знаних франківців», - повідомив Марцінків.

У Франківську з’явився мурал із 24 портретів / Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

За його словами, цей мурал особливий тим, що має спеціальний мобільний додаток, з допомогою якого можна глянути відеоінтерпретацію стінопису і почитати детальніше про зображених героїв.

Автор стінопису Олександр Базюк пояснив, що його ідея полягає у правильній урбанізації, коли люди помічають один одного та об'єкти, що варті уваги.