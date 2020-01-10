Дніпровські лікарі всю ніч боролися за життя бійця, що підірвався у Широкиному

У Дніпрі в обласній лікарні ім. Мечникова лікарі всю ніч рятували тяжко пораненого бійця, який отримав тяжке мінно-вибухове поранення в зоні бойових дій у селищі Широкине Донецької області.

Про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

«Вчора ввечері о 20:30 доправлений у Мечникова на апараті ШВЛ. Крововтрата, вкрай важкий. Терміново перевезли в операційну. Всю ніч лікарі боролися за порятунок бійця. МВТ (мінно-вибухова травма), струс головного мозку, поранення грудної клітини та черевної стінки. Дуже постраждали кисті рук, контузія з проникаючим пораненням у кут лівого ока, поранення правого ока. До ранку йшли операції», - повідомив Риженко.

За словами головного лікаря, вранці боєць прийшов до тями. «Сказав тихо, що за цю ніч згадав усе життя, починаючи з раннього дитинства», - додав лікар.

Він також повідомив, що звуть тяжкопораненого Володимир, йому 46 років, він із Харківської області, сержант ЗСУ. За даними меддокументації, мінно-вибухове поранення боєць отримав у селищі Широкине, хоча сам він обставин не пам'ятає. У Маріуполі в госпіталі його стан вдалося стабілізувати.

За минулий рік медики обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували життя 220 тяжкопоранених українських бійців. З початку війни на Донбасі тут врятували більш як 3,5 тисячі тяжкопоранених бійців ЗСУ.

Фото: Alexandr Tolubayev