Трирічна дівчинка загинула під час зіткнення автомобілів у Львові

У Львові в ДТП загинула трирічна дівчинка.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.

“У Львові поліцейські встановлюють обставини автозіткнення, внаслідок якого загинула 3-річна дівчинка та двоє осіб отримали тілесні ушкодження”, - зазначено у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 січня о 15.20 на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Volkswagen Transporter, яким керував 21-річний львів’янин, та Volkswagen Passat під керуванням 31-річного мешканця Львова.

Від отриманих травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, тілесні ушкодження отримали водій та пасажир цього ж автомобіля.

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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.