За фактом потрійної ДТП на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження
Про це повідомили у відділі комунікації поліці у Дніпропетровській області.
«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). На місці події працюють слідчі ГУНП в Дніпропетровській області», - йдеться в повідомленні.
ДТП сталася 8 січня близько 7-ї ранку в районі газостанції м. Нікополя за участі автобусу «Ікарус» та автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo.
Попередньо встановлено, що спочатку відбулось зіткнення двох легкових автомобілів, після чого автомобіль Chevrolet зіткнувся з автобусом. Під час ДТП в автобусі перебувало приблизно 30 пасажирів.
За даними ДСНС, одна людина загинула, щонайменше 10 отримали травми.
Як повідомив для ЗМІ директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, у ДТП потрапив автобус АТ «Нікопольський завод феросплавів», в якому загинув один пасажир та 14 отримали травми.