За фактом потрійної ДТП на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження

За фактом потрійної ДТП у місті Нікополь на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліці у Дніпропетровській області.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). На місці події працюють слідчі ГУНП в Дніпропетровській області», - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася 8 січня близько 7-ї ранку в районі газостанції м. Нікополя за участі автобусу «Ікарус» та автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo.

Попередньо встановлено, що спочатку відбулось зіткнення двох легкових автомобілів, після чого автомобіль Chevrolet зіткнувся з автобусом. Під час ДТП в автобусі перебувало приблизно 30 пасажирів.

За даними ДСНС, одна людина загинула, щонайменше 10 отримали травми.

Як повідомив для ЗМІ директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, у ДТП потрапив автобус АТ «Нікопольський завод феросплавів», в якому загинув один пасажир та 14 отримали травми.