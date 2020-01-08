Триметрового дідуха встановили у центрі Вінниці

У Вінниці у вівторок увечері презентували велетенського дизайнерського дідуха, заввишки три метри.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Цей дідух – авторський, його виготовив вінницький дизайнер Олександр Котловий. У вівторок, 7 січня, його презентували громаді, як народний символ Різдва, шанований нашими предками. Він стоятиме на Європейській площі до 14 січня», - повідомили у департаменті.

У Вінниці встановили триметрового дідуха / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Різдвяний сніп – дідух - встановлений на площі Європейській, він сягає висоту трьох метрів. Його виготовлено із невеличких снопів зернових культур на основі металевого каркасу. Увінчує його «сонце» із колосся, у центрі якого ікона Божої Матері з дитям.

Окрім того, у холі міської ради працює виставка із 20 дідухів, виготовлених майстрами з різних куточків області. Вона експонуватиметься до 14 січня.