Триметрового дідуха встановили у центрі Вінниці
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
«Цей дідух – авторський, його виготовив вінницький дизайнер Олександр Котловий. У вівторок, 7 січня, його презентували громаді, як народний символ Різдва, шанований нашими предками. Він стоятиме на Європейській площі до 14 січня», - повідомили у департаменті.У Вінниці встановили триметрового дідуха / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ
Різдвяний сніп – дідух - встановлений на площі Європейській, він сягає висоту трьох метрів. Його виготовлено із невеличких снопів зернових культур на основі металевого каркасу. Увінчує його «сонце» із колосся, у центрі якого ікона Божої Матері з дитям.
Окрім того, у холі міської ради працює виставка із 20 дідухів, виготовлених майстрами з різних куточків області. Вона експонуватиметься до 14 січня.