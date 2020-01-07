На Одещині у будівельному вагончику сталася пожежа, троє загиблих

В Одеській області в смт Чорноморське у ніч проти Різдва сталася пожежа, в якій загинуло троє людей.

Про це повідомляється на сайті ДСНС. "7 січня о 05 год. 52 хв. в смт Чорноморське Лиманського району в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Минулого тижня в результаті пожеж загинули 77 осіб — ДСНС Як зазначається, о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м2.