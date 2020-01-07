На Одещині у будівельному вагончику сталася пожежа, троє загиблих
Укрінформ
В Одеській області в смт Чорноморське у ніч проти Різдва сталася пожежа, в якій загинуло троє людей.
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
"7 січня о 05 год. 52 хв. в смт Чорноморське Лиманського району в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м2.