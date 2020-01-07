Минулого тижня в результаті пожеж загинули 77 осіб — ДСНС

Упродовж минулого тижня в результаті пожеж загинули 77 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Ліквідовано 1059 пожеж, врятовано на пожежах 72 особи та не допущено знищення вогнем 550 будівель і 30 одиниць техніки. На пожежах загинули 77 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 мільйонів 473 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що протягом тижня 7 осіб загинули на водних об’єктах.

Зазначається, що впродовж минулого тижня (з 30.12.19 по 05.01.20) підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

“Від початку тижня зареєстровано 1 тисячу 281 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 99 осіб”, - зазначають у ДСНС.

Читайте також: Унаслідок пожежі на Київщині загинуло троє людей

Крім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 108 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 269 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Як раніше повідомляло агентство, український уряд готовий у разі потреби надати допомогу Австралії через ситуацію з лісовими пожежами.

Фото: ДСНС