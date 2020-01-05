Справу щодо вбивства у Каховці, через яку збиралися протести, передали в обласну поліцію

Начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін заявив, що для неупередженого розслідування справу щодо резонансного вбивства в Каховці передано у слідче управління обласного главку поліції.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

Як зазначається, начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін повідомив, що наразі усі матеріали кримінального провадження передані у слідче управління обласного главку поліції для проведення неупередженого та всебічного розслідування. У разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Прокудін запевнив, що подія перебуває на його особистому контролі. Він звернувся до користувачів соцмереж "з проханням утриматися від несправедливих висловів та коментарів на адресу поліції".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із карабіна в живіт іншому 26-річному місцевому мешканцю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію, як замах на вбивство. 3 січня в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому міри запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, у зв’язку зі смертю потерпілого злочин був перекваліфікований на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначене проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

На теперішній час щодо поліцейського призначене проведення службового розслідування, його відсторонено від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 Кримінального кодексу України.