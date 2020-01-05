Жахливе вбивство у Києві: Дівчат, які орендували квартиру на Новий рік, знайшли у шафі

В одній з квартир на вулиці Кирилівській у Києві вдень 4 січня виявлено два трупи.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, інформує поліція Києва.

"До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два бездиханні тіла жіночої статі", - йдеться в повідомленні.

Тепер особи загиблих встановлено: це киянки 2000 і 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла постраждалих будуть спрямовані на судово-медичну експертизу.

Обидві дівчини були оголошені в поліції, як зниклі, з 2 січня. Їх тіла були зв'язані та всі порізані гострим предметом. На убитих нарахували десятки ножових поранень.

Однією з убитих, попередньо, є та дівчина, яка й орендувала квартиру з хлопцем. Однак хлопця на місці не було.

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Жінка здавала квартиру подобово. Востаннє її орендували хлопець і дівчина 31 грудня. Мешканці мали здати її 4 січня, але коли господиня зайшла до квартири, то побачила на балконі в шафі два трупи, що лежать один на одному. Ноги загиблої були замотані скотчем. Також є інформація, що 3 січня хлопець, який орендував квартиру, надіслав смс і повідомив, що вони з'їдуть раніше.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання причетних до цього осіб.

Фото: ДТП.kiev.ua; Київ оперативний