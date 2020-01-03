За подвійне вбивство 20-річного мешканця Сумщини ув'язнили довічно

Прокуратура Сумської області підтримала обвинувачення проти 20-річного молодика, який позбавив життя 36-річну жінку та її 17-річного сина.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар обласної прокуратури Наталія Науменко.

«Злочин, про який ідеться, було скоєно 26 жовтня 2017 року. У той день близько 6-ї години ранку житель с. Гай-Мошенка Охтирського району підійшов до власного помешкання, в якому перебували його дружина та син. Господар будинку, знаючи, що його сім'я вдома, довгий час стукав у двері, однак ніхто не озивався. Коли чоловік розбив вікно і потрапив у будинок, на порозі побачив закривавлене тіло дружини без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, в іншій кімнаті виявила ще й тіло хлопця», - розповіла подробиці трагедії Науменко.

Вона зазначила, що на пошуки вбивці були кинуті великі сили правоохоронців, і невдовзі затримали юнака, обґрунтовано підозрюваного у подвійному вбивстві. Ним виявився 18-річний (на той час) одногрупник загиблого, який мешкав на сусідній вулиці.

«Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також дістала ножове поранення несумісне з життям», - розповіла речниця прокуратури.

За вироком суду від 2 січня 2020 року обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині (ч. 1, п.п. 9 та 13 ч. 2 ст. 115 КК України) та засуджено до довічного позбавлення волі.