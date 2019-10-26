Засуджений до довічного вбив нацгвардійця при спробі втечі з поїзда для ув'язнених

Засуджений до довічного ув'язнення вбив нацгвардійця, коли намагався втекти з поїзда «Маріуполь-Львів», що перевозив у спецвагоні ув'язнених.

Про це повідомив колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Вночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, що рухався в складі пасажирського поїзда «Маріуполь-Львів», засуджений на довічний термін ув’язнення Дмитро Бевзюк з метою втечі скоїв напад на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 р.н., який від отриманих поранень загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Аброськін пояснює, що за вбивство солдата "цьому звіру нічого не буде, бо він й так відбуває довічний термін й може вбивати, знаходячись за ґратами, хоч кожного дня".

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin